"Mis palabras fueron desafortunadas, pero no cometí irregularidades": Ernesto Macías

En diálogo con La W, el expresidente del Senado, Ernesto Macías reaccionó a la polémica por la "jugadita" que quedó registrada en los micrófonos del Congreso y señaló que, aunque cometió un error, no incurrió en irregularidades.

"Mis palabras pudieron ser desafortunadas pero aquí no hubo conductas ni irregularidades. El presidente de la República no está obligado a escuchar a la oposición; no escuchó mi intervención", señaló Macías.

El congresista indicó que se trató de una conversación privada que registraron algunos medios pero que "garantizó que la oposición tuviera derecho a hablar".

Macías también se refirio a la polémica por la instalación de una placa en honor a Álvaro Uribe en el Capitolio y negó que se hayan usado recursos públicos para ese homenaje. También señaló que hay otras placas en honor a personas vivas.

"No creo que aquí haya irregularidades. En el Congreso hay placas en honor a Aurelio Iragorri y a Germán Vargas y ellos siguen vivos", señaló Macías.

El senador también indicó que no habló con el expresidente Uribe sobre la placa "porque hubiera dicho que no se hiciera ese homenaje" y aseguró que la polémica sólo surgió porque se trata del líder natural del Centro Democrático.

