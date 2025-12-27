Inversión histórica para el agua en Santa Marta: así funciona el Plan Maestro de Carlos Pinedo

Colombia

Santa Marta da un paso decisivo hacia la solución de sus problemas estructurales de acueducto y alcantarillado. A través de una alianza entre la Alcaldía Distrital y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, se ha puesto en marcha el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado, una hoja de ruta técnica que cuenta con una inversión de $37.000 millones.

De estos recursos, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, aporta $23.000 millones; mientras que el Distrito asume los $14.000 millones restantes. Según el alcalde Carlos Pinedo Cuello, este proyecto rompe con décadas de inacción: “aquí todos los años se hablaba paradójicamente de agua y alcantarillado pero ningún gobierno hizo una hoja de ruta para la ciudad”, afirmó el mandatario.

¿En qué consiste el Plan Maestro?

Más que un documento, esta herramienta es una consultoría técnica que actualmente avanza en su fase de diagnóstico. Sus ejes principales son:

Agua Potable: identificación de nuevas fuentes de captación y estrategias comerciales y técnicas para reducir la pérdida de agua.

identificación de nuevas fuentes de captación y estrategias comerciales y técnicas para reducir la pérdida de agua. Alcantarillado: análisis de plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR), estaciones de bombeo y la optimización del emisario submarino del sector sur, entre otras.

El salto a la desalinización

El proyecto más ambicioso para la capital del Magdalena es la construcción de dos plantas desalinizadoras, recientemente declaradas como “Proyecto Estratégico de la Nación” (CONPES 4159 de 2025). Esta declaratoria asegura recursos por $765.000 millones.

Luis Felipe Gutiérrez, gerente de Infraestructura, detalló que, gracias al trabajo que han tenido con el Gobierno nacional, “la ciudad de Santa Marta hoy cuenta con un Conpes estratégico de 765.000 millones de pesos para construir dos plantas desalinizadoras, una de ellas en el sector Sur con una capacidad de 60.000 metros cúbicos día, y otra en el sector de Taganga por 2.000 metros cúbicos día”.

Agregó que “lo más importante, es que se ha hecho un trabajo estratégico con la SAE (Sociedad de Activos Especiales), con la que se hicieron los procesos de cesión de un terreno muy grande, por 5.5 hectáreas donde se va a implantar la desalinizadora del sur”.

Cifras de una transformación integral

La gestión actual reporta una bolsa de inversiones sin precedentes que busca beneficiar a 1.1 millones de personas. El paquete de obras incluye:

Con este conjunto de proyectos, Santa Marta busca dejar atrás las soluciones temporales y establecer un sistema de servicios públicos eficiente que garantice el bienestar de los hogares s