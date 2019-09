En La W, Jorge Acosta da detalles sobre la futura salida del aire de Noticias Uno

Después de que se conociera que el noticiero independiente “Noticias Uno” no va más, La W supo que esta decisión se evidenció cuando la junta directiva en la semana pasada en Miami, presentó la parrilla del otoño, sin embargo, el gerente de noticias uno, Jorge Acosta, se percató de que el noticiero no hacía parte de la propuesta, esto debido a que los números no dan, la empresa ha invertido 125 millones de dólares en este proyecto y sus inversionistas llegaron a la conclusión de que había que bajar el costo operativo y en ese recorte cayó Noticias Uno, desde hace mucho tiempo los directivos no entendían por qué habían dos noticieros, en esas circunstancias no quedó otro camino que acabar con el noticiero.

En diálogo con La W, Acosta confirmó que en dicha reunión “nos dijeron que solo se iban a realizar noticias entre semana y que no iba más el noticiero del fin de semana”.

“Nosotros no tenemos una fecha de cierre en este momento, lo que sabemos es que la parrilla del 2020 no contempla noticias del fin de semana” añadió.

Sobre las posibles alternativas al cierre aseguró que si bien, recibieron la propuesta de unirnos a CM&. “es imposible, debido a que los equipos de producción son diferentes y no hemos encontrado una manera en la que se pueda lograr”.

Sin embargo, hizo énfasis en que “vamos a hacer todos los esfuerzos para encontrar una plataforma alternativa y seguir ejerciendo el periodismo de investigación”.

Además, afirmó que “hay reinventarnos a partir de lo que la gente hoy consume y estar en plataformas diferentes a la televisión”.

“Yo no quiero ver esto como el fin de noticias Uno, estoy seguro que nos vamos a reinventar” concluyó.

Lea en La W: