En lo corrido del año hemos desmontado 767 esquemas de seguridad: Pablo Elías González

En medio de amenazas y asesinatos de candidatos, ¿cuál es la situación en la UNP? ¿Está en déficit? ¿Cuál es su cobertura? ¿Hay corrupción? su director, Pablo Elías González, respondió en entrevista con La W, todos estos interrogantes.

En primer lugar, definió a la unidad, “UNP es un organismo de derechos humanos que se encarga de dar protección complementaria a líderes sociales y defensores de derechos humanos, además de servidores públicos”.

De otro lado, mencionó que la seguridad es una cuestión de percepción, “a partir de los hechos que han acaecido últimamente, se eleva la percepción de inseguridad, esta situación vuelve muy complejo el proceso electoral y lo hace más difícil para quienes aspiran a los cargos de elección popular”.

También reveló que en estos momentos la UNP está en alerta. “Estamos en una situación máxima de trabajo y tenemos 9.340 funcionarios trabajando en torno a la protección, además, tenemos 8.454 protegidos (...) 1.140 funcionarios eran miembros de las Farc que protegen a 303 personas. Tenemos entre 800 y 1.000 solicitudes que estamos evaluando”.

De igual forma, señaló que cuentan un plan articulado con el Ejército y la Policía Nacional. “Podemos brindar protección a nivel individual y en algunos casos colectivo” y explicó cómo se evalúan a quienes necesitan el esquema de seguridad, “nosotros hacemos una valoración sobre qué candidatura tiene la persona y su visibilidad, incluso qué probabilidades hay de que gane”.

“Cuando nos damos cuenta de que alguien no necesita su esquema de protección, iniciamos acciones de tipo legal porque supone un caso de fraude. Pero también debemos garantizar el debido proceso. A veces tenemos que tomar decisiones de trámites en situación de emergencia (...) es posible que existan personas tengan esquemas que no necesitan. A veces los jueces son muy laxos en ese sentido” añadió.

Para agregar afirmó que han retirados más de 700 esquemas en lo corrido del año, de los que 80 han sido de servidores públicos.

“Este año nos van a hacer una inyección más o menos de 60,000 millones de pesos. El presupuesto estaba deficitario porque venía de la legislatura anterior” contó.

Para González, este es “un trabajo duro y angustiante” y en esa línea contó que “se han presentado diferentes problemas, como pérdidas de armas (...) situaciones son mínimas y puntuales. No son muchas las armas perdidas, pero cualquiera que se pierda es preocupante”.

Adicional a eso, dijo que "considero que Álvaro Uribe y Gustavo Petro son las personas más amenazadas del país y necesitan protección, sobre todo por ser senadores#.

Por otra parte, explicó por qué el esquema de Jesús Santrich no pudo hacer nada, cuando este “se voló”, “él no tenía orden de captura y nosotros no somos organismo de policía. Él incluso pudo irse en presencia de su esquema, como lo hizo "Iván Márquez"”.

Finalmente, dijo que “en un país sin violencia, no debe existir una Unidad Nacional de Protección. Ojalá llegue la paz porque eso significa que no habrá UNP”.