En medio de la protesta ¿qué prefiere taxi o Uber?

A raíz de las protestas de taxistas en todo el País, Vicky Dávila conversó con todos los actores desde este conflicto: conductores de Uber, Taxi y Pick Up.

Los taxistas protestan porque aseguran que las plataformas los están dejando sin trabajo y que están en crisis, pero por su parte, los conductores que usan estas aplicaciones defienden también sus derechos.

En primer lugar, el taxista, Wilmar Orlando Peña Moreno afirmó que es un reclamo justo pues están en condiciones desiguales debido a que ellos no tienen que pagar un cupo, seguridad social, rodamiento y seguro contractual.

A esta afirmación, Fredy Castro, quien trabaja Uber y Taxi, aseguró que sí es cierto que los ingresos han bajado cuando se es taxista, “trabajé 18 años manejando taxi, 16 de noche, en los últimos dos años se puso muy duro. Yo me puedo ganar 400 o 500 mil pesos días. El trabajo de taxi es muy duro, a las empresas no les importa el conductor. A un taxista esté o no bueno el trabajo tiene que dar la cuota”.

Sobre cuál es el problema por el muchos usuarios, algunos taxistas destacan que es por cuestión de precio, sin embargo, los de Uber y plataformas digitales resaltan que se trata del servicio.

No obstante, Noel Valencia, también taxista, destacó “no es posible que se diga que el problema es el servicio, porque el 90% de los que manejan Uber manejaban taxi, entonces ¿ahora si aprendieron a manejar taxi?”

A pesar de eso afirmó, que desde su gremio están trabajando muy fuerte, “en volver a enamorar al usuario, el taxi hoy tiene 2 y 3 celulares y tenemos la tecnología, Uber y Cabify se convirtió en un tema de salud pública incumplen todas las normas”.