Es injusto tildar de vándalo al que marcha en paz: Duque

En medio de un encuentro con decenas de jóvenes de diferentes regiones del país, el presidente Iván Duque rechazó los actos de violencia en el marco de las manifestaciones e hizo un llamado a no estigmatizar ni generalizar.



“Es injusto señalar a todo aquel que se expresa pacíficamente en las calles como un vándalo, como un terrorista o como un criminal, eso no es justo, no procede, no tiene lugar. Como también es injusto generalizar el comportamiento de todos los miembros de la Fuerza Pública”, dijo en compañía de su equipo de Gobierno.

En la reunión también dejó claro que siempre ha defendido el derecho a la protesta pacífica, sin ningún tipo de cuestionamiento, y que condena cualquier acto de violencia contra los miembros de la Fuerza Pública o por parte de ellos.



“Siempre he tenido una línea clara de cero tolerancia a cualquier conducta a un miembro de la Fuerza Pública que sea violatoria de los derechos humanos, de la Constitución y de la ley”, aseguró.

El jefe de Estado lideró ese diálogo con estudiantes con el propósito de construir acuerdos, soluciones y un ‘Pacto por la Juventud’ para garantizar educación gratuita, oportunidades de empleo y participación política.