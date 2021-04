“Es lamentable”: Robledo sobre críticas de Petro a personería jurídica de Dignidad

Después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) decidiera otorgar personería jurídica al movimiento Dignidad, encabezado por Jorge Enrique Robledo, diferentes sectores políticos se pronunciaron.

Una reacción que llamó la atención fue la del senador Gustavo Petro, quien criticó el anuncio del tribunal electoral a través de dos trinos en su cuenta de Twitter:

Esta es la demostración de la inmensa parcialidad política del Consejo Nacional Electoral que va a dirigir las elecciones.



Le negaron la.personeria jurídica a Colombia Humana con ocho millones de votos, bancada en el Senado y los concejos y le dieron personería a Dignidad — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 21, 2021

“Esta es la demostración de la inmensa parcialidad política del Consejo Nacional Electoral que va a dirigir las elecciones. Le negaron la personería jurídica a Colombia Humana con ocho millones de votos, bancada en el Senado y los concejos y le dieron personería a Dignidad”.

Dignidad que se opone al proyecto de Colombia Humana y el Polo Democrático, y es una escisión de este partido, adquiere en cinco meses su vida legal en Colombia, sin participar en una sola elección — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 21, 2021

“Dignidad que se opone al proyecto de Colombia Humana y el Polo Democrático, y es una escisión de este partido, adquiere en cinco meses su vida legal en Colombia, sin participar en una sola elección”.

En otras noticias: Canciller debe aclarar su mensaje: Ruiz Massieu sobre afirmaciones de Claudia Blum en ONU

Al respecto, el senador Robledo se refirió en La W a estas declaraciones: “Es lamentable la opinión (de Petro), pero cada quien da las opiniones que le parezcan. No conozco su proceso ni sus argumentaciones, pero lo que nosotros pedimos y logramos se apoyaba en una norma y unas realidades (...) no son comparables los dos procesos, no se pueden comparar papayas con aguacates”.

Así mismo, el senador celebró la decisión e indicó que fue ajustada a derecho: “Estamos muy contentos por la personería jurídica del partido. Estamos insistiendo en encontrar puntos de coincidencia”.