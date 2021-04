Está ahorcándose en sus propias mentiras: Enrique Gómez a Carlos Antonio Lozada

En diálogo con La W, el sobrino de Álvaro Gómez Hurtado y abogado de la familia Gómez, Enrique Gómez, restó toda credibilidad a las once comunicaciones presentadas el pasado 20 de abril por parte del senador Carlos Lozada para sustentar que las Farc fueron quienes asesinaron al excongresista conservador.

En contexto:

Gómez explicó que los supuestos correos entre exmandos de la guerrilla no son nuevos, ni son transcripciones rastreables, también que solamente aparecen en un libro apócrifo llamado “El Libro de Marulanda” entregado a José Obdulio Gaviria y que ni siquiera aparecen en los computadores del ‘Mono Jojoy’.

“Yo no creo que esto sea un elemento probatorio nuevo, no están en los computadores del ‘Mono Jojoy’ que hace 15 días invocó como su gran respaldo probatorio y por lo que veo es un hombre ya desesperado, ahorcándose en sus mentiras”, sentenció Gómez.

El abogado de la familia Gómez señaló que, de esa manera, Lozada está intentando mitigar que “no sabe nada” del magnicidio.

“Muestra la debilidad de lo que está recalentando para tratar de mitigar lo que fue evidente en la audiencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP): que el señor no sabe nada del homicidio, no sabía ni cuáles eran los sicarios, no recuerda el nombre del jefe de los sicarios, no sabía que había un escolta que había respondido el fuego y afirmó, bajo juramento, que habían asesinado al chofer cuando no fue así”, señaló.

Enrique Gómez también señaló que los testimonios entregados hasta el momento por Lozada entran en una clara contradicción con la exsenadora Piedad Córdoba, porque mientras Lozada indica que todos los asesinos murieron, la exparlamentaria ha afirmado que habló con quien se atribuye el homicidio.