Los mensajes con los que ex Farc buscan probar su responsabilidad en el caso Gómez Hurtado

El senador del partido Comunes, Carlos Antonio Lozada presentó 11 mensajes entre antiguos miembros del Secretariado de las Farc, con los que busca demostrar la responsabilidad de esa guerrilla en el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado.

En un mensaje del 2 de noviembre de 1995, el 'Mono Jojoy' le dice al Secretariado: "red urbana, le dio al ponente de las 'republicas independientes' en los annos 60. la desicion es que el secretariado decida, si lo reivindicamos o no. que opinan? (sic)".

Otro mensaje, de 'Manuel Marulanda' al 'Mono Jojoy', daría cuenta de la discusión sobre si la guerrilla debía reivindicar el asesinato.

"Nota: sobre el ajusticiamiento de Gómez hurtado, podemos hacer un intercambio de opiniones en el secretariado, para ver hasta cuando se puede mantener en reserva o en que momento oportuno podemos decirlo", dice 'Marulanda'.

El 4 de diciembre de 1995, 'Marulanda' le envía un mensaje al Secretariado manifestando que el asesinato se debe mantener en secreto.

"Lo del señor Gómez, debemos mantenerlo en secreto, para ver cómo vamos ayudando a profundizar las contradicciones".

'Marulanda' también asegura que un dirigente del partido clandestino sabía sobre el asesinato de Gómez Hurtado.

"Raúl en un cable dice que Mosquera lo visitó y le comentó que los mandos militares sabian quien era el responsable, cuyo documento se lo pasarían al partido. Pruebas no las tienen porque no lo henmos dicho oficialmente. Alfonso, me dice que Miguel preguntó seguro que fuimos nosotros. Por ello, llamamos a Carlos Antonio, y el dijo que no y que además no tiene contacto con el partido. Seguimos indagando a los otros. Ahora nos quedar por saber cual fuente tiene el partido".

La familia de Álvaro Gómez ha rechazado en el pasado las declaraciones de los excomandantes de las Farc y han señalado que se está desviando la atención de los verdaderos responsables.

Presentación previa del documento adjunto: