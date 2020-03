Esta será la demanda de Sacyr contra Colombia por el puente Pumarejo

En primicia, W Radio tuvo acceso al documento que Sacyr, la constructora del puente Pumarejo, ya radicó en la Cámara de Comercio de Bogotá el pasado 25 de febrero. En este, expone las pretensiones económicas a las que aspira llegar dentro un Tribunal de Arbitramento sobre esta obra, siendo el Consorcio SE.S. Puente Magdalena el convocante y el Instituto Nacional de Vías (Invías) el convocado.

Revisando lo radicado, se encuentra que en la página 201 del documento se muestran las pretensiones iniciales, las cuales alcanzan los $118.000 millones de pesos por costos indirectos, sobrecostos por stand by de equipos, mayores costos asociados a la mano de obra, sobrecostos financieros, costos de oportunidad y costos de obra ejecutada y no pagada.

Para hacerse a una idea de lo que pide Sacyr, se encuentran 17 peticiones del siguiente carácter:

Mayores costos por sorpresa geológica, con una pretensión de cuatro mil novecientos cincuenta y seis millones, seiscientos ochenta y cinco mil ochocientos nueve pesos.

No pago de términos administrativos imprevistos y utilidad con una pretensión mayor a 789 millones de pesos.

Actividades ejecutadas no pagadas, con una pretensión de dos mil, doscientos sesenta y tres millones, ciento treinta cinco mil, doscientos ochenta pesos.

Sin embargo, también se debe precisar que el documento expone que el monto de las pretensiones podría aumentar. Esto, debido a que Sacyr plantea un doble cobro por algunos conceptos que son objeto de reclamo y adicionalmente plantean en el documento que si encuentran otros valores que no están relacionados allí, los podrán incorporar en las pretensiones.

