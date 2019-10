Estas son las razones por las que su voto puede ser anulado

Este domingo 27 de octubre más de 36 millones de colombianos están habilitados para elegir a sus gobernadores, diputados, concejales y ediles en las urnas de votación, en donde cerca de 1.094.700 ciudadanos votarán por primera vez y para ello es importante que tenga en cuenta lo que debe evitar hacer para que su voto no sea anulado.

Su voto se anulará en el momento que no se logre determinar a cuál candidato o partido ha marcado en el tarjetón, además debe saber que solo puede escoger a un candidato, de hacer lo contrario, su voto no será contado.

Le puede interesar: ¿Cuántas candidatas están inscritas para las alcaldías de las ciudades capitales?

Es importante tener en cuenta que, si por algún motivo se equivocó al marcar el tarjetón, usted puede solicitar al jurado de votación que lo anule y le proporcione otro.

Otra de las causales por las que su voto puede ser anulado es si marca más de una casilla en su tarjetón.

Lea también: Así es cómo la Registraduría selecciona a los jurados de votación​​​​​​​

Por otra parte, se considera que un voto no tiene validez cuando es fraudulento, es decir que ha sido depositado por una persona que no está inscrita en el censo electoral. Además, el voto de un ciudadano será sacado del conteo cuando no marque a ningún candidato del tarjetón.