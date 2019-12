Este viernes imputarán cargos a capturados por crimen de pareja Jiménez-Monsalve

Este viernes 27 de diciembre se realizará la imputación de cargos a las tres personas capturadas por el homicidio de Natalia Jiménez y Rodrigo Monsalve, la pareja de esposos asesinada cuando se dirigía a Palomino, en el departamento de La Guajira.



La información fue confirmada por el abogado Raúl Serrano, que defiende a Jaider Lozano, que junto a Andrés Felipe Socarrás alias 'Pipe Varela' y Luis Alfonso Rodríguez Escobar alias 'Luchito' fueron capturados en las últimas horas en las estribaciones de la Sierra Nevada.



El abogado indicó que "todavía no se ha comprobado nada, apenas estamos en una etapa de iniciación de un proceso y a ellos no se les ha imputado armas".



"Supuestamente dicen que se le fueron puestas unas armas de fuego, eso hay que agregarlo más adelante porque hay elementos suficientes para inferir que esas armas no fueron encontradas en su poder", remarcó el jurista.



A los capturados se les sindica de los delitos de homicidio agravado, hurto agravado, secuestro simple y fabricación, porte y tráfico de armas.