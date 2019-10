Esto es lo que sucedería con la oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Colombia

En diálogo con la W, el consejero presidencial para los Derechos Humanos y asuntos internacionales, Francisco Barbosa, calificó de “fake news”, de noticias falsas, las declaraciones del expresidente Ernesto Samper en las que lo acusó de frenar la continuidad de la oficina de la Alta Comisionada de ONU para los Derechos Humanos en Colombia.

El mensaje del exmandatario fue el siguiente: “¡Alerta a todas las ONGS de DDHH! ¿Sabían que el Consejero Barbosa, para los DDHH y la viceministra Mejía, de Relaciones Exteriores, están exigiendo en Ginebra el desmonte de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los DDHH en Colombia?”.

A propósito, Barbosa dijo que se trata de especulaciones y que la oficina sí se renovará.

“Esos rumores no son ciertos, hay que acabar con esas especulaciones. La Cancillería está adelantando esta negociación al más alto nivel”, señaló.

Y sobre las acusaciones de un supuesto maltrato de Barbosa hacia la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, dijo que es falso y que su trato ha sido respetuoso.

“Yo nunca he discutido con ella ningún tema grueso, nunca ha habido maltrato, las reuniones han sido utilizando todos los canales diplomáticos, no hemos hablado sobre el tema de esta oficina, de hecho no estoy al frente de estas negociaciones. Me he encontrado dos veces con ella en marzo y en agosto y tuvo que ver con la explicación del caso de Santrich. Es falso que yo haya tenido algún mal encuentro con la comisionada”, señaló.

Finalmente aclaró que la Cancillería es quien lidera las negociaciones y que para el Gobierno los informes de la ONU son fundamentales.

Lea en La W: