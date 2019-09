Esto fue lo que dijo Jhonny Rivera sobre la relación que tenía su hijo con Lina Tejeiro

El cantante de música popular ha sido noticia en los últimos días debido a las recientes amenazas que ha recibido. Frente a esto el artista explicó “empezaron a llegar llamadas al celular de mi hermana que es mi manager, en las que alguien me advertía que personas decían tener mucha información de mi vida, que me advertían que debía cuidarme porque andaban buscando sicarios en Cali para hacerme daño.”

Ante esta situación, Rivera decidió denunciar e ir a la Fiscalía y hacer público el tema porque “cuando uno no tiene nada que temer hay que dejarlo en manos del Gaula para ver qué pasa”

Además agregó que lo mejor en esas situaciones es quedarse callado y dejarlo en manos de las autoridades. “Yo sigo con mi agenda normal, de hecho estoy tranquilo porque no debo nada, no me meto con mujeres casadas.”

Durante la entrevista, Rivera también comentó sobre la ruptura de la relación de su hijo, Andy Rivera, y la actriz Lina Tejeiro, quienes fueron tendencia en redes sociales este fin de semana por la nueva relación de la actriz: “todas las relaciones cuando se acaban duelen. Mi hijo me cuenta que son muchas las experiencias que vivió con ella, pero ahora hay que entender que tiene una nueva pareja.”

También agregó que “Andy dice que lo peor que puede hacer es entrar en otra relación cuando hay cositas por sanar.”

Para finalizar, expresó que la canción que subió su hijo ya estaba grabada hace mucho tiempo, pero no la había publicado.