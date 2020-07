“Esto no es de reproches ni de culpas”: Duque pide “grandeza” para enfrentar pandemia

En un encuentro con la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, ACOPI, el presidente Iván Duque calificó de “politiquería barata” el hecho de contraponer la salud con la economía.



Además les pidió a las autoridades locales asumir sus responsabilidades en la atención a la crisis.



“Esto no es de reproches, esto no es de inculpaciones. Si el problema crece, entonces busquemos a ver cómo nos salimos de responsabilidades, ¡no! Todos tenemos que entender que aquí el papel es ser solidario, que, si en alguna ciudad se crecen los casos, no podemos empezar a ver quién es el culpable sino cómo lo enfrentamos, cómo lo mitigamos, cómo lo resolvemos”, dijo.

Y agregó que como presidente de la República no ha contestado ningún tipo de agresión, o señalamiento, ya que la situación actual requiere “concentración, foco y grandeza”.



Finalmente aclaró que el hecho de que los alcaldes tengan la llave de la gradualidad de la reactivación económica, no significa que se esté haciendo una transferencia de responsabilidades para que los mandatarios tengan que asumir la tarea completa.