Exdirector de Agencia Nacional de Hidrocarburos sería el nuevo presidente de la entidad

Zamora, quien sería el reemplazo de Luis Miguel Morelli, es máster en ingeniería nuclear y en ciencia del MIT, Massachusetts Institute of Technology.



También fue coordinador del comité interdisciplinario para el desarrollo de hidrocarburos no convencionales, en el Ministerio de Minas y Energía; director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ingeniero de operaciones de MOBIL OIL y director de desarrollo de mercados de Carbocol.



En el 2014 fue absuelto disciplinariamente por la Procuraduría en un caso de “presunta falta de control al Comité de Transferencia de Tecnología, ya que se habrían utilizado los recursos de transferencia de tecnología para realizar pagos que no aportaban al objeto ni generaban beneficios a la industria de los hidrocarburos, transgrediendo la destinación específica de estos recursos y el manual que regula su asignación”.