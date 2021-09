Exgobernador Luis Pérez inscribió su precandidatura presidencial

Este martes el exgobernador de Antioquia, Luis Pérez, inscribió ante la Registraduría su candidatura independente a la Presidencia de la República.

Según indicó, en las elecciones irá solo y buscará el respaldo de los colombianos que están cansados de los partidos tradicionales. Pérez espera conseguir al menos 1.1 millones de firmas para presentarlas en diciembre.

El nuevo aspirante presidencial aseguró que irá como independiente para la primera vuelta, con lo que se descarta qu

Frente al proceso que venían realizando con los demás gobernadores del país, Pérez especificó que “Colombia piensa en grande es el nombre de un movimiento independiente que va a tener como meta la revolución de las regiones (…) este movimiento nos da el camino para llegar a primera vuelta, vamos a mirar los otros gobernadores o alcaldes del pasado que tengan aspiraciones a la Presidencia si efectivamente tienen la decisión de seguir adelante porque si se quedan esperando a los partidos no van para ninguna parte”.

Sin embargo, ante una posible segunda vuelta presidencia, no descartó que de no ganar, pueda apoyar el senador Gustavo Petro “Yo creo que al doctor Gustavo Petro hay que dejarlo tranquilo, que navegue en la democracia, que pueda aspirar a conseguir sus votos de forma libre, hay que darle gracias a Dios que él está en el campo civilista y que no siguió en la guerra y no creo que hay que estar peleando con él”.

Por último, resaltó que buscará cambiar la economía del país ya que “si Colombia sigue con la misma economía, lo único que conseguiría sería 100 años de pobreza, desempleo y violencia”.

Por lo cual, está estudiando la posibilidad de reducir el IVA del 19% al 6% “con el fin de que sea un impuesto general de consumo para que no nadie lo eluda y para que no haya beneficios especiales para los más pudientes.”