Exjefes de las Farc deben dejar la política si se confirma su autoría en magnicidio: Duque

El presidente Iván Duque hizo un fuerte pronunciamiento, y aseguró que los excombatientes de las Farc deben contar la verdad sobre el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado en las instancias correspondientes y “no en declaraciones, comunicados o micrófonos”.



Igualmente señaló que aunque la Justicia Especial para la Paz debe escuchar las versiones sobre este crimen, la Fiscalía no debe perder su competencia para seguir investigando el caso.



Incluso advirtió que si se confirma la responsabilidad de los excombatientes, en este crimen de lesa humanidad, deberían dejar la representación política para no revictimizar a quienes han sufrido la muerte de Gómez Hurtado.



“Esperamos que cualquiera de las formas de justicia aplicable para escenarios de aceptación de responsabilidad por crímenes de lesa humanidad, entrañe de suyo que no se pueda ejercer ninguna representación parlamentaria porque inmediatamente debería perder la connotación de miembro del Congreso”, aseguró durante la posesión de Jorge Enrique Ibáñez como magistrado de la Corte Constitucional.

Y reiteró que el país exige una verdad completa y “no se debe desechar ninguna hipótesis”.



“Nunca dejaremos que se genere cansancio por la búsqueda de la verdad real”, dijo.



Finalmente aseguró que, si los antiguos comandantes de las Farc no logran probar que cometieron el delito, estarían expuestos a sanciones por obstruir la justicia.