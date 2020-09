Fiscalía adelanta investigación por ataque a Comisión de Policía judicial en Caquetá

La Fiscalía General de la Nación adelanta los actos urgentes tendientes a esclarecer el ataque del que fue víctima una comisión de policía judicial integrada por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), miembros de la Sijín y del Ejército, este 5 de septiembre, en el sector Las Piscinas de la vereda Minas Blancas, en San Vicente del Caguán (Caquetá).

Una Fiscalía especializada de la Seccional Caquetá asumió la investigación por el delito de tentativa de homicidio.

El fiscal Francisco Barbosa se desplazó a Florencia (Caquetá) para conocer la información de primera mano y se pronunció sobre estos lamentables hechos. Indicó que como fiscal General de la Nación, en cabeza de la policía judicial en el país, rechaza enfáticamente este cobarde atentado.

“Hoy, aquí en Florencia, acompaño a estos estos valientes hombres del CTI, que con su trabajo luchan incansablemente por hacer justicia en el país. No nos van a asustar, no nos van a hacer desistir de nuestro firme y efectivo trabajo contra las bandas criminales. La Fiscalía General de la Nación es una institución fuerte que no se deja amedrentar, continuamos adelante con firmeza y dignidad. Más de 23 mil funcionarios hacen parte de esta institución, hombres y mujeres comprometidos con la justicia. Si atacan a uno, nos atacan a todos”, puntualizó el fiscal Barbosa.

De acuerdo con la información obtenida de manera preliminar, la comisión se desplazó a ese sitio para realizar la inspección a cadáver de una persona que se encontraba sobre la vía y, cuando regresaba a la cabecera municipal de San Vicente, fue hostigada con ráfagas de fusil y lanzamiento de granadas.