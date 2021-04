Francisco no necesita escoltas, lo que pedimos es justicia: abogado de niño ambientalista

Recientemente se conocieron los señalamientos amenazantes por parte de una usuaria en Twitter a Francisco Vera, el niño ambientalista y defensor de los derechos humanos de 11 años que ha sido reconocido por la Unión Europea.

En diálogo con W Fin de Semana, el abogado del menor y de su familia, Francisco Bernate, se refirió al comunicado que publicó dicha persona, en el que señaló que a ella le gusta el humor negro: “yo no tengo claro que ese comunicado sea de esa persona, no tiene firma ni utiliza el lenguaje que utiliza esta persona. Lo que pudimos establecer es que hay una organización, un grupo que se dedica a hostigar a personas que no piensan igual que ellos”.

Además, señaló que ya tienen identificada a esta persona, al igual que a los demás individuos que han arremetido contra el menor de edad.

Por otra parte, el abogado Bernate explicó que “esta es una causa y yo represento las causas, por eso represento a Francisco sin cobrarle un solo peso. Nuestro objetivo es judicializar a las personas que están detrás de estas bandas y demostrar la gravedad de estas bodegas”.

Por último, Bernate expresó que “Francisco vive en una finca y lo que menos quiere es que le pongan escoltas que él no necesita. Lo que le pedimos a la Fiscalía es que desmantelen esa bodega, que haya verdad y justicia”.