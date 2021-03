Fue el peor día de mi vida: Daniel Cruz, exmilitar víctima de mina antipersonal

Ante la Comisión de la Verdad los miembros del club de fútbol "Héroes de Honor", compuesto por soldados afectados de por vida luego de caer en minas antipersonal instaladas por grupos criminales, contaron su historia.

Uno de ellos fue el capitán Daniel Cruz, quien pisó el artefacto explosivo y dijo que se sintió como en un pantano donde no sabía lo que estaba pasando.

"Ese día es el día que uno no sabe qué puede pasar de aquí en adelante, no sabe qué puede pasar, si va a perder la vida, si va a sobrevivir y ver a su familia, ese día uno se nubla por completo. Yo personalmente pisé la mina a las 12 del día y el helicóptero llegó a las 10 de la noche. Fueron 10 horas de angustia", narró.

Al igual que Cruz, otros exmilitares expresaron que el fútbol les brindó una oportunidad de continuar con su vida dignamente, como le sucedió al soldado profesional (r) Daniel Reyes, quien después de perder parte de una de sus piernas cayó en una profunda depresión y en el alcohol, pero el club deportivo le entregó una motivación que necesitaba para seguir.

El soldado profesional (r) Jhon Montero fue otro de los asistentes, quien relató que al pisar un artefacto explosivo en el Sumapaz cuando patrullaba perdió solamente un pie, pero la mina tenía materia fecal, lo cual obligó a amputarle más su pierna. Montero cuenta que "Héroes de Honor" le ha permitido continuar su vida, y que en materia de perdón, se dio cuenta que había sanado cuando jugaron un partido contra exguerrilleros de las Farc.

"Si yo hablo de perdón, ¿qué tanto perdón existe en mí? y tener que enfrentarse víctima y victimario, poder estar ahí fue significativo y especial, fue poder reconocer la dignidad del otro", dijo.

Le puede interesar: Más de 53 mil uniformados garantizarán la seguridad en el país durante Semana Santa

Desde la Comisión se resaltó la importancia de esa alternativa deportiva para los militares, y además se recriminó la ocurrencia de la práctica criminal, así lo expresó el comisionado Carlos Ospina, quien contó la historia de cuando escuchó a una hija de un militar que perdió una de sus extremidades, preguntarle "cuándo le crecerían las piernas".

"Hoy sintiendo eso, se me llena la voz de lágrimas, porque yo digo, mire lo que tiene que ver un niño por algo inhumano, por algo que no debía haber sucedido. Es una de las aberraciones más grandes que se han inventado los agentes ilegales. Nadie ha visto la dimensión de qué es una madre bañando a su hijo porque no tiene extremidades", dijo con la voz entrecortada.