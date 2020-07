Fuerza Aérea solicita desarchivar denuncia de violación a soldado en una base militar

Después de que en Sigue La W la familia de un soldado denunciara que a sus 19 años el joven manifestó haber sido violado en la base militar Tres Esquinas en Caquetá, a tan sólo una semana de estar prestando su servicio militar en la Fuerza Aérea, la Institución emitió un comunicado solicitándole a la Fiscalía presidida por Francisco Barbosa, que reabra la investigación penal con el fin de esclarecer los hechos.

"Se solicitó a la Fiscalía General de la Nación el desarchivo de la investigación referenciada. Asimismo, se impartieron instrucciones para el adelantamiento de las acciones legales a fin de que se esclarezca lo expuesto", enfatiza el comunicado de la Fuerza Aérea.

Igualmente la institución reconoce que la denuncia de violación no fue investigada, argumentando que los hechos "no fueron conocidos por dependencias ajenas a los profesionales de la salud, quienes, obrando bajo la reserva que los ampara en su profesión, no realizaron manifestación alguna al respecto, ni informaron sobre el particular al Comando de la Unidad, así mismo, verificados los archivos del Comando Aéreo de Combate No. 6, no obra queja, informe, denuncia o remisión de algún ente judicial o de control, en el que se hubiese hecho referencia a tal conducta".

Sin embargo, la familia asegura que el hecho fue manifestado por el joven a sus superiores, a los médicos y siquiatras que atendieron su trastorno mental provocado por el hecho traumático y a la Fiscalía General de la Nación mediante denuncia penal.

En diálogo con Sigue La W, la madre del joven soldado denunció que el 9 de diciembre de 2016 despidió a su hijo en el aeropuerto de Catam después de que pasara todos los exámenes médicos, físicos y sicológicos, y saliera apto para prestar su servicio militar en la Fuerza Aérea en el Comando Aéreo de Combate #6 en la Base militar de Tres Esquinas, departamento de Caquetá. Sin embargo, a los 8 días, es decir el 17 de diciembre, el joven llamó muy angustiado a su abuela, cuyo teléfono se sabía de memoria, para confesarle entre lágrimas, que habían abusado sexualmente de él. La familia, desesperada, no logró restablecer comunicación y en el Batallón no dieron respuesta. Días después, la Fuerza Aérea contactó a la mamá para decirle que le devolverían a su hijo en un avión y que debía recogerlo en el Hospital Militar de Bogotá, donde estaba internado por valoración siquiátrica, supuestamente, porque no se había adaptado al servicio, lo calificarían como no apto, aunque el informe detallado que explicara lo sucedido, nunca se lo entregaron.

La FAC aseguró que el joven ha recibido atención en salud "de conformidad con los procedimientos y garantías médico-laborales del sistema de Salud de las Fuerzas Militares, recibió la atención y tratamiento frente al diagnóstico que le fue efectuado, el cual, como se indicó, goza de reserva (...) ha recibido Vestuario de civil, una vez fue licenciado. Tarjeta de reservista de primera clase. En la actualidad se encuentra en trámite para pago la indemnización por disminución de capacidad psicofísica" entre otros servicios por parte de la institución.

La Fuerza Aérea manifestó agradecimiento por la "la preocupación de los medios de comunicación y de la sociedad frente a la situación expuesta, la cual compartimos, y es por ello que se adelantan las acciones tendientes a esclarecer lo presuntamente ocurrido y determinar la veracidad de lo que se expuso".

Finalmente enfatizó que "con total apego a los principios constitucionales de presunción de inocencia y debido proceso, con los que se protege a los denunciantes, la Institución solicita sean extensivos para la Fuerza Aérea Colombiana y sus integrantes".

Este es el comunicado completo de la Fuerza Aérea colombiana:

