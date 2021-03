General (r) Rito Alejo del Río negó ante la JEP cualquier relación con paramilitares

El general (r) Rito Alejo del Río compareció ante la JEP a responder dentro del Caso que investiga la violencia en Urabá, debido a sus presuntos vínculos con paramilitares cuando integró distintas unidades del Ejército en esa región. En la diligencia señaló que en la década de los ochenta se tenía conocimiento de la presencia de grupos de Autodefensas liderados por Carlos Castaño y sus familiares, pero que nunca tuvo algún contacto con ellos.

Ya en relación con su paso como comandante de la Brigada 17, señaló que no tuvo nada que ver con la expansión del proyecto paramilitar en Urabá y también que en relación con las Convivir de las cuales aprobó la formación de una, nunca supo que en ellas había miembros de las viejas Autodefensas.

Además, expresó que la Brigada 17 que comandó nunca realizó operaciones conjuntas con las Convivir ni patrullaban con ellas y manifestó que todas las acusaciones en su contra por presuntas alianzas con paramilitares son un montaje para que, de acuerdo con los interesados, "hable de comerciantes y de Uribe".

Al igual que el coronel (r) Jorge Plazas Acevedo (también sometido en la JEP), contradijo las versiones del exparamilitar Freddy Rendón "El Alemán" sobre haber acordado algún tipo de colaboración de los paramilitares en la denominada Operación Génesis (1997).

También señaló que las acusaciones del paramilitar Hebert Veloza (conocido como 'HH') sobre apoyo del exmilitar a las Autodefensas en Antioquia son un distractor que fue orquestado por oficiales de la Policía, para tapar supuestas irregularidades ocurridas en una operación en el Valle del Cauca.

En relación con el coronel (r) Bayron Carvajal, condenado por la Masacre de Jamundí e investigado por falsos positivos, manifestó que es falso que junto a él supiera de actividades criminales y que nunca lo conoció cuando estuvo en Urabá.

La audiencia terminó suspendida por una polémica, debido a que se conoció que el general (r) Rito Alejo del Río y el coronel (r) Jorge Plazas Acevedo cuentan con el mismo abogado, lo que para los magistrados, la Procuraduría y las víctimas puede representar a futuro un conflicto de intereses.

Desde las víctimas, también se criticó el testimonio entregado hasta el momento por el general (r) Del Río.

"En las diligencias de Plazas Acevedo y Rito Alejo del Río estamos acudiendo a un escenario negacionista y un escenario negacionista donde dos personas que estuvieron en dos brigadas distintas donde se cometieron masivas grandes violaciones de derechos humanos no recuerdan nada, no conocen nada, no vieron paramilitares. Encontramos una defensa técnica común que mantiene esta posición", dijo el representante de víctimas Germán Romero.

Al igual que el coronel (r) Plazas Acevedo, Del Río manifestó que conoció a exjefes paramilitares como Raúl Hazbún pero sin saber que sostenían actividades delincuenciales, incluso dijo haber quedado "de una pieza" cuando se enteró que Hazbún estaba siendo judicializado.