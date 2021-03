Ghosting, la dramática tendencia que frustra corazones

En Sigue La W hablamos con expertos sobre el fenómeno ghosting, que se da cuando dos personas se conectan sentimentalmente y una de ellas decide, sin previo aviso, bloquear a la otra persona en las redes sociales o simplemente no responder ninguna llamada o mensaje.

Valentina, víctima de ghosting, manifestó que “empecé a hablar con un chico, luego salimos. Me salió un viaje a San Andrés y por no ir sola me fui con él. Allá me propuso matrimonio, le dije que sí. Luego me armó una escena de celos, él se fue, y después me enteré que estaba embarazada. Le dije que teníamos que arreglar la situación y desapareció”.

Valeria De La Espriella, coach y máster en sexología explicó que “esto siempre ha existido solo que, por lo digital, le pusieron ghosting. Se nos olvida que en la otra pantalla hay un ser humano, esto también tiene que ver con la relación afectiva”.

“Cualquier forma como se termine la relación igual va a doler”, señaló.