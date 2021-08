Gobernación del Meta planta dura posición al Gobierno por vía Bogotá-Villavicencio

Este lunes se llevó a cabo un Puesto de Mando Unificado entre la Gobernación del Meta, el Ministerio de Transporte, el Instituto Nacional de vías, entre otras autoridades, sobre la situación que se vive por los constantes cierres de la vía Bogotá – Villavicencio.

De forma off the record, W Radio tuvo acceso a lo que se habló en la reunión encontrando que el Gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, estaba muy molesto con el sector de infraestructura del Gobierno Nacional asegurando que no hay una verdadera solución para el problema que se afronta hace años en el importante corredor vial.

En su pronunciamiento, se escucha cuando el Gobernador le deja claro a la Ministra de Transporte, Ángela María Orozco, que el Invías tiene 30 mil millones de pesos para atender los puntos críticos de la carretera los cuales no se han ejecutado, y le recuerda que los problemas de la vía no se le puede seguir atribuyendo al Gobierno Santos, esto como respuesta a una aclaración que le hace la titular de la cartera de transporte.

En su intervención el Gobernador Zuluaga, dijo “El Invías tiene 30 mil millones de pesos hace cuánto para un tema de puntos críticos y todavía no los han ejecutado; el comunicado de la concesión creo inoportuno pero acido en algunos temas, habla que desde el 2004 está advirtiendo, que desde el 2014 está diciendo y seguimos con los problemas”.

Seguido a esto la ministra Orozco, le dice al Gobernado que “sorprende con mayor razón que el contrato no lo haya incluido”, esto haciendo referencia al contrato que hay con la concesionaria de la vía para la atención de puntos críticos de la vía al llano, a lo que el Gobernador Zuluaga, responde “Ministra, Ministra pero perdóneme, estamos a un año de finalizar el gobierno del Presidente Duque, ya no podemos hablar del gobierno anterior, ya no podemos hablar del gobierno anterior”

La Ministra Orozco respondió “su referencia al 2004 me hizo hacer esa aclaración”.

Nuevamente el Gobernador Zuluaga toma la palabra “yo le voy a pedir un favor, es que este tema para el llano es muy sensible este tema es calamitoso para nosotros, este tema de la vía es casi más duro que la pandemia puede ser un exabrupto lo que estoy diciendo, pero es que tenemos gente quebrada, la economía nuestra, esta atravesando un momento muy difícil y entonces este es un tema sensible que tiene a la gente del llano emputada, excúseme la expresión”.

También se escucha cuando el Gobernador del Meta, manifestó que no se explica como una vía que tiene 3 peajes en 86 kilómetros, los cuales se encuentran entre los más costosos del país, tenga más de 130 puntos críticos y no los atienda la concesionaria, añadiendo que ya no se pueden seguir haciendo Puestos de Mando Unificados y reuniones de urgencia, si no que por el contrario este mismo lunes le exigía tanto a la Ministra Orozco como al director del Invías, Juan Esteban Gil, que se entregue una solución definitiva a la situación de la vía y que esta tiene que ser de emergencia y de calamidad pública, ya que la carretera tiene quebrado al Meta.

Teniendo en cuenta que gran parte de la intervención del Gobernador estuvo enfocada sobre la situación que se presenta exactamente el kilómetro 58 de la vía, que es uno de los puntos más críticos de la misma, se debe recordar que el Gobierno Nacional el pasado viernes confirmó que la licitación para construir viaducto en ese punto, se encuentra suspendida buscando esta semana responder todos los comentarios que recibió por parte de los interesados en participar en la licitación del proyecto para el cual se tiene un presupuesto de 150 mil millones de pesos.

Durante el más reciente fin de semana, la vía registró algunos cierres temporales debido a caída de material justamente en el kilómetro 58, según Coviandina que es la encargada de la carretera, esto se debe a las fuertes lluvias que se registran en la zona.