Gobierno autoriza a 90 municipios ‘no COVID’ para levantar la cuarentena

La ministra del Interior, Alicia Arango, confirmó que ha recibido 155 solicitudes de municipios para levantar el aislamiento preventivo obligatorio pero que solo ha autorizado a 90.



La jefe de la cartera política explicó que este trámite no es automático ya que tiene tres fases: la certificación del Ministerio de Salud de que el municipio no registra casos de COVID-19, la elaboración de protocolos de bioseguridad y el aval del Ministerio del Interior.



“Algunos de los municipios que ya han recibido autorización son: en Antioquia, Turbo; en Santander, El Socorro; en Cundinamarca, Cáqueza y Carmen de Carupa; en el resto del país, Mocoa, San José del Guaviare, San José de Caldas, Montañita, San Pedro, San Antero, entre otros”, explicó.



Arango insistió en que estos municipios no podrán hacer eventos con aglomeraciones, atender los restaurantes de manera presencial, abrir gimnasios, piscinas, canchas, parques infantiles o de atracciones.

“En caso de aparición del COVID-19 en uno de estos municipios será el Ministerio de Salud quien decida cuál es el procedimiento a seguir. Pero es importante que ese municipio sepa que tiene que activar inmediatamente el aislamiento preventivo obligatorio, después de eso el Ministerio de Salud le dirá qué actividades puede continuar haciendo”, señaló.



A su turno el presidente Iván Duque recordó que el interés es reactivar la producción teniendo claros protocolos.