Gobierno descarta eliminar el uso del tapabocas en el país

Colombia no entrará por ahora en ese grupo de países que han eliminado el uso del tapabocas en espacios exteriores. Según el presidente, Iván Duque hasta que todos los grupos etarios no estén vacunados no es una posibilidad que el Gobierno estudie.

De igual forma, el jefe de Estado tampoco contempla exigir el carné de vacunas para el desarrollo de la vida económica o social del país, ya que es partidario de agotar esa persuasión de que la gente se vacune sin ser obligatorio a exigir este tipo condiciones.

Sin embargo, aseguró que la misma economía y sociedad irá a poniendo sus reglas. Por ejemplo, la gente que decida o quiera ir a un concierto, a un estadio o a diferentes actividades con cierto tipo de aglomeraciones deberá presentar el carné sí así sus organizadores lo exigen.

Finalmente, Duque aseguró que Colombia se prepara para tener un banco de vacunas contra el COVID-19 que le permita aplicar refuerzos en el año 2022.