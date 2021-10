Miguel Ceballos se ubica en la ‘derecha moderada’, cuestionando a Cabal y a Uribe

El precandidato presidencial Miguel Ceballos avanza en su recolección de firmas desde lo que él ha llamado la "derecha moderada".

A propósito, el ex alto comisionado para la paz aseguró que políticos como la senadora Maria Fernanda Cabal y el expresidente Álvaro Uribe Vélez “irrespetan las ideas conservadoras y de la derecha no radical”, y que el llamado centro no hace sino visibilizar los extremos.

Por eso anunció que su movimiento social ha tomado distancia de la izquierda y de la derecha extrema, y que no se detiene en el centro “porque de hacerlo perdería su esencia”.

“Tenemos mucho por transformar, reparar, cimentar y construir, todo será hecho con moderación buscando siempre el balance en la conservación de las libertades y de las instituciones, representando a todos aquellos que no hemos sido reconocidos y validados por un Estado lejano”, dijo.