“Primera vez que me dejas estar en el centro”: Fico a Alejandro Gaviria

Pese a sus recientes diferencias públicas, los precandidatos Alejandro Gaviria, Federico Gutiérrez y Sergio Fajardo se reencontraron en el marco del Congreso Nacional de Comerciantes en Cartagena. Incluso se tomaron una foto abrazados y sonrientes.



“Ahorita por ejemplo atrás del escenario hablábamos con Paloma Valencia, con Alejandro, con Sergio y como anécdota pues entonces nos tomamos una foto y quedó a este lado Sergio, me dejaron estar en la mitad y a la derecha quedó Alejandro y le dije: primera vez que me dejas estar en el centro”, dijo Gutiérrez.

Le puede interesar:



Durante el panel, Fajardo intervino y aclaró que aunque es amigo de Gaviria, “con el Partido Liberal de César Gaviria, que apoya el clientelismo y el Gobierno del presidente Iván Duque, no hay posibilidad de cambio”.



Al respecto, el exministro Gaviria se pronunció. “Estoy dispuesto a todas las reglas del juego necesarias para garantizar que la política no tenga clientelismo, pero no vamos a dejar de lado a un joven o a una joven en Colombia que decidió canalizar su descontento con un partido político, eso es excluyente, en mi opinión”, señaló.