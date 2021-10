Sin Edward Rodríguez, se hizo primer foro de precandidatos presidenciales del CD

En el primer foro de precandidatos del Centro Democrático en Bogotá, la primera en intervenir fue la senadora Paloma Valencia quien aseguró que los acuerdos de paz provocaron un crecimiento de los cultivos ilícitos “porque no han dejado fumigar ni erradicar forzosamente”.



Por eso resaltó la necesidad de tener más pie de fuerza y propuso la creación del cargo de policía cívico para que los retirados de la Fuerza Pública se reintegren y sigan trabajando por la seguridad.



También propuso una nueva carrera de oficial de seguridad y pidió un juzgamiento justo para los miembros de las fuerzas armadas.



A su turno, el exviceministro Rafael Nieto dijo que es necesaria la erradicación forzosa de cultivos ilícitos y que la aspersión aérea con glifosato es indispensable.



“Y que no nos digan que el glifosato es un veneno y que, además, representa un riesgo para la salud. Solo el 4,5% del glifosato que se usa en Colombia se usa contra la coca”, aseguró.



Igualmente, señaló que el conflicto sigue vivo, que hay más coca que nunca y homicidios, y aclaró que no está de acuerdo con la legalización de la coca.



“Hoy nuestros militares y policías tienen el riesgo de que los lleven a una jurisdicción sesgada que solamente ve por el ojo izquierdo, que no es imparcial, que fue escogida por victimarios. La JEP hay que corregirla o eliminarla si fuera posible”, dijo.



Por su parte, la senadora María Fernanda Cabal arremetió contra el Acuerdo de Paz y señaló que “se inventaron un tribunal a la medida de las FARC”.



Igualmente, dijo que el entonces presidente Juan Manuel Santos hizo cambios cosméticos durante la renegociación del acuerdo, luego de que triunfara el ‘No’ en el Plebiscito.



“El acuerdo o se reforma o se deroga, no es inmodificable como nos han dicho. Se inventan 6402 falsos positivos pero el presidente de la JEP no publica la lista para demostrarle que es falso, publique la lista”, sentenció.

Luego siguió el exgobernador del Casanare, Alirio Barrera, quien sugirió una industrialización del campo y una reforma a la política migratoria



“Los que no tienen qué robar en Venezuela vienen a hacernos daño a Colombia. Bienvenidos los que vengan a buscar asilo, a proteger sus familias, a querer salir adelante, pero todo el que venga a hacerle daño a los colombianos tiene que recibir todo el peso de la justicia”, señaló.



Finalmente, el exministro Óscar Iván Zuluaga dijo que los militares no pueden seguir equiparados a los excombatientes de las FARC.



“Con toda la sinceridad y la franqueza debo decirles que debemos concentrar nuestras discusiones, nuestro esfuerzo, en hacer unos ajustes a esos acuerdos. Ni política ni internacionalmente creo que es posible pensar en derogarlos, pero sí tenemos que hacer unas exigencias”, aseveró.



Y propuso el lanzamiento de la Seguridad Democrática 2.0, además de impulsar el cannabis medicinal.