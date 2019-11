Gobierno dice que hay intereses políticos detrás de alteraciones al orden público

Tras asistir al Puesto de Mando Unificado de la Policía, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, aseguró que detrás de las alteraciones al orden público hay intereses políticos y que la situación no es espontánea.



“Todos lo conocemos, no es sino mirar las redes sociales y ahí encontraremos quiénes están, desde el punto de vista político, buscando generar desórdenes. Esto no se puede ocultar porque la ciudadanía lo ve a través de las redes”, dijo.



Cuando se le preguntó si el senador Gustavo Petro está detrás de la situación contestó:



“Hay intereses políticos y no es sino mirar las redes sociales y ahí encuentran”, señaló.



La ministra aseguró que la fuerza pública está en máximo grado de alerta.