Gobierno no atendió el concepto de la interventoría en el proyecto del puente Pumarejo

En entrevista con la mesa de trabajo de W Radio, el director de la interventoría del puente Pumarejo entre mayo de 2016 y enero de 2020, Juan Carlos Sáenz, se refirió a la polémica por la posibilidad de que Colombia vaya ante un tribunal de arbitramento con Sacyr por algunos costos en una de las obras más importantes de Colombia, como es el Pumarejo.

Ante este escenario, Saénz aseguró que la reclamación de 18 puntos que viene realizando la compañía española, constructora del puente, ha tenido respuesta desde que inició por parte de la interventoría de la obra. Así, añade que cada uno de sus puntos ha tenido respuesta técnica y estructural, por lo que consideran que hay una defensa robusta ante un escenario de tribunal como el que se puede presentar.

Seguido a esto, Sáenz manifestó que el concepto que se entregó al Instituto Nacional de Vías (Invías) y en el que no se veía necesario aceptar la cláusula de arbitraje incluida en el contrato –que abrió la posibilidad de que haya un tribunal de arbitraje–, no fue tenido en cuenta para tomar la decisión. Sin embargo, desde la cartera de Transporte siempre se ha dejado claro que no era obligatorio tener en cuenta dicho concepto.

Para el director de la interventoría del puente Pumarejo, otro de los puntos importantes que dejó el proceso es que destacó que este tipo de escenarios se han presentado en muchas ocasiones en proyectos y obras de la magnitud del Pumarejo.

Esto da a entender que hasta en el mismo periodo de Vicepresidencia de Germán Vargas Lleras, quien fue el que hizo la denuncia de esta situación a través de su columna titulada “El desvergonzado”, también se presentaron escenarios como el que actualmente enfrenta Colombia con el Pumarejo en temas arbitrales.

Finalmente, al interrogante de si por parte de la interventoría se considera que hubo alguna irregularidad por parte del Invías en el proceso, la misma aseguró que no lo considera así. De esta manera, añadió que apoya al Instituto con sus respuestas y conceptos.

