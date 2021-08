Gobierno pide no estigmatizar a los venezolanos por delitos que cometan algunos

Luego del asesinato del patrullero de la Policía, Humberto Sabogal, en el que habría participado un extranjero, el gerente de Fronteras de la Presidencia de la República, Lucas Gómez, aseguró que “la criminalidad no puede tener pasaporte”.



Además, anunció que con el Estatuto Temporal de Protección se hará una regularización masiva de migrantes que permitirá individualizar y judicializar a quienes cometan algún delito.

“Los hechos ocurridos el día de ayer, que son una tragedia para el país y para la familia de las personas involucradas, no deben desenfocar el trabajo que se está haciendo y no deben estigmatizar a una gran mayoría de población migrante venezolana que está en nuestro país buscando oportunidades, queriendo aportar y que no olvidemos que los buenos somos muchos más”, resaltó.



Y señaló que debe haber un compromiso para que les caiga todo el peso de la justicia a quienes violen la ley, independientemente de su nacionalidad.

“Seguiremos trabajando para brindarles a los colombianos tranquilidad”, agregó.