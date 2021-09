Gobierno pidió la renuncia de la ministra Karen Abudinén

El Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Iván Duque, habría pedido la renuncia a la ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC, Karen Abudinén, el pasado 8 de septiembre.

La W conoció que la decisión se habría adoptado en una reunión con varios miembros de su gabinete. Por el momento, está por confirmarse si la ministra ya presentó el documento con el que hace efectiva su renuncia.

Esta decisión se produce después de que Abudinén estuviera en el ojo del huracán en el último mes por el controvertido contrato con la Unión Temporal Centros Poblados para llevar internet a colegios y escuelas.

Cabe recordar que el pasado 8 de septiembre, la bancada del Partido Liberal de la Cámara anunció su apoyo a la moción de censura contra la ministra.

En reunión de bancada y de manera unánime, consideraron que las explicaciones que dio Abudinén en el debate no fueron suficientes para considerar que no sabía o que no hizo lo suficiente para que el controvertido contrato no se hiciera efectivo.

Ante este apoyo, de 40 representantes, la votación contra la ministra TIC incrementó de forma preocupante para ella. A estos votos se le suman cerca de 30 de la oposición y al menos 10 de la bancada de Cambio Radical.

Anteriormente, Adriana Meza, secretaria general, y Sandra Orjuela, subdirectora de Gestión Contractual del Ministerio, presentaron su renuncia tras haber sido mencionadas en el debate, por presuntamente no haber impedido el desfalco que le costó el anticipo de 70.000 millones al Estado.