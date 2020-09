Gobierno reclama a gobernador de Putumayo por no ir a evento contra reclutamiento de niños

La consejera presidencial, Nancy Patricia Gutiérrez, le hizo un jalón de orejas el gobernador del Putumayo, Buanerges Rosero, y a varios alcaldes del departamento, por no asistir a la socialización de la estrategia ‘Súmate por mí’ para prevenir el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes.



Gutiérrez expresó su frustración por no recibir una respuesta por parte de las entidades territoriales.



“Yo les voy a pedir a los funcionarios que vienen de la Gobernación que por favor hagan un llamado de atención a las autoridades territoriales. Si los gobernadores y los alcaldes, que son los responsables directos del bienestar de su comunidad, no se comprometen en el programa ‘Súmate por mí’ lamentablemente no vamos a lograr la protección integral de las niñas y niños que están en riesgo”, dijo.

Le puede interesar:

Y les recordó a los mandatarios locales que “no importa la diferencia de partido político que se represente”, ya que por encima está el propósito de proteger a los menores de edad.