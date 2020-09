Polémica por propuesta de dar bonos a padres para llevar a sus hijos a colegios privados

La senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, propuso la posibilidad de que el Gobierno le entregue bonos a los padres de familia para que puedan llevar a sus hijos a colegios privados.

"La decisión de si mandar a los niños al colegio o no, no puede depender del nivel de ingresos de la familia. Todas las familias deben poder decidir libremente. Si el sistema público no planea volver a clases, debemos darle alternativas a los padres", aseguró la congresista.

La representante de Colombia Humana criticó la propuesta e hizo un llamado a dirigir los esfuerzos del Gobierno a fortalecer la educación pública.

"La senadora Valencia no pierde la oportunidad de privatizar todo lo público, que ya es poco", añadió la excandidata vicepresidencial.