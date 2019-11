Gobierno, trabajadores y gremios rechazan violencia en las protestas

El Gobierno se reunió con representantes de las centrales sindicales y de los gremios de la producción, en el marco de la Comisión Permanente de Concertación de Política Salariales y Laborales, y desvirtuó los motivos de algunos promotores del paro nacional del 21 de noviembre.



Durante la sesión formal, la comisión coincidió en el respeto al derecho constitucional de la protesta pacífica y en el rotundo rechazo al uso e incitación de la violencia como mecanismo de protesta.



“Pude dirigirme en esta sesión formal para dejar claros muchos puntos de manera que no haya equívocos. No existe ninguna reforma pensional presentada por nuestro Gobierno, ninguna reforma laboral y hemos dicho que esos aspectos deben llevarse a cabo en una discusión en esta mesa de concertación”, dijo el mandatario.



Y reiteró que su Gobierno no está buscando bajar el salario mínimo ni que los jóvenes ganen menos recursos.



“Pude dejar claro que nuestro Gobierno no respalda el aumento de la edad de pensión, el Gobierno tampoco apoya el aumento de la cotización de los trabajadores“, agregó.



Finalmente insistió en que objetará artículo 44 de la Ley de presupuesto para que se hagan precisiones y no haya lugar a dudas.