Gustavo Petro es el político más interesante de las últimas décadas: Hollman Morris

El candidato a la Alcaldía de Bogotá por el movimiento Colombia humana, Hollman Morris estuvo en el Foro En Positivo y habló de sus mejores cualidades y de lo que lo ha formado a lo largo de los años.

En primer lugar habló de las cosas positivas que componen su personalidad, “lo positivo de Hollman es fe, esperanza, coherencia y mantener los ideales vivos. Eso lo hace uno estar parado en este momento”.

“Más que mamerto, soy enamorado de la vida. Somos una generación enmarcada por fracturas o cicatrices (...) a nosotros nos mataron a un Carlos Pizarro y un Galán” aseguró.

También habló de uno de sus principales miedos, la vejez, “me preocupa que uno se vuelva una carga. Sueño con una vejez venerable, poder contarles aventuras a mis nietos”.

Además mencionó que la agrupación Puertoriqueña Calle 13 es una de sus favoritas, “en mi discurso de agradecimiento del premio, cité una frase de ellos: "América Latina, un pueblo sin piernas pero que camina".

Mi cesta más importante en el baloncesto es denunciar la corrupción en el metro elevado de Bogotá:

De otro lado dijo que si extraña ser periodista, “pero en este momento de la historia en el que nos quieren devolver a la guerra hay que ser político”.

De igual forma, contó que su gran lección de vida, le llegó cuando casi lo mata una volqueta que lo atropelló en San Andrés, “les dije a mis papás "gracias"” afirmó.

También reveló lo enseñado en el Ejército, “aprendí grandes cosas cuando presté servicio militar, Me di cuenta de las desigualdades del país, yo pude entrar a la Universidad Javeriana a estudiar comunicación social pero no todo el mundo tiene esa opción, me di cuenta que yo era un privilegiado de la sociedad colombiana.”.

Por otra parte, mencionó a su padre quien falleció hace cinco y explicó por qué, cree que se fue tan pronto, “alguien, no sé dónde -quizás una empresa criminal-, me cambió el nombre. Hernando de Jesús Palencia. Eso le afectó mucho a mi papá. El cáncer había avanzado, y aunque le quedaban más días de vida, la infamia se lo llevó”.

“Mi papá me enseñó que uno tenía que ser agradecido con la gente que le da la mano. Nos enseñó dignidad, a sacar adelante los ideales que uno tiene” añadió.-

Adicional a eso habló de Gustavo Petro y dijo que, para él, “es el político más interesante de las últimas décadas. Me siento orgulloso de estar a su lado (...) vamos a cambiar la historia”.

Finalmente, le envió un mensaje a Gustavo Petro y le dijo: "gracias por seguir adelante, por soportar tanta infamia, volver a pararse y reinventarse".