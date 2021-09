Gustavo Petro tiene un buen plan de Gobierno: Agmeth Escaf

Agmeth Escaf, el actor, presentador y productor de televisión, habló en Sigue La W de su llegada al Pacto Histórico y el espaldarazo de Gustavo Petro a su aspiración al Congreso.

Manifestó que “todos los colombianos tenemos una gran responsabilidad con la política de nuestro país, porque estamos aquí. Las celebridades hemos sido estigmatizados como payasos, los artistas somos importantes y tenemos una palabra y una visión diferente para mostrarle a la gente la situación del país”.

“Pienso que el Pacto Histórico es el espacio en el que todos podemos estar realmente unidos. Este país tenemos que sacarlo de esta polarización en la que estamos, sobre todo de las pequeñas y grandes causas porque aquí cada quien está queriendo buscar lo suyo”, indicó.

Dijo que “creo que Gustavo Petro tiene un muy buen plan de Gobierno. Obviamente no nos podíamos reunir con toda la gente del pacto para hacer un consenso para saber si podía hacer parte, pero hablé con Petro y me convenció”.

Agmeth Escaf expresó que “hay muchos que están en el Congreso sentados y no hacen nada, es decir, no presentan ni un proyecto de ley. La Constitución le permite a cualquier colombiano hacer parte de la política, pero cuántas personas realmente pueden acceder y pueden hacer parte de una curul para realmente hacer cosas que se vean reflejadas en la comunidad”.

Señaló que “yo he recorrido este país de punta a punta por mi carrera y por la gestión social que he hecho […] sé exactamente el dolor de la gente, lo conozco y lo he compartido”.