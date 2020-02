Habla el presunto agresor de la modelo colombiana maltratada en Tulum, México

Akashi Alejandro Fukushima, quien la modelo colombiana Sonia Rodríguez señala de haberla golpeado sin compasión con un palo de bambú el pasado 13 de enero en Tulum, México, aseguró a La W Radio que lo que motivó los golpes fue haberla encontrado en la cama con su sobrino y que actuó en defensa propia.

Lea en La W: Colombiana denuncia que fue maltratada en Tulum, México

"Cuando halé a mi sobrino, me caí y me empezaron a agredir. Yo sentí la agresión de los dos, me defendí y tiré golpes por todos lados. Ellos se pararon y se cayó un mueble de bambú que estaba muy pesado."

Según Fukushima él es una persona tranquila que nunca había tenido un problema similar y Sonia miente al decir que es funcionario público para ganar mayor atención y fama.

"Ahora está ganando fama, difamándome de que soy funcionario del Gobierno del municipio de Tulum cuando eso no es cierto. Eso me está afectando demasiado en redes sociales y se está aprovechando de que fue a poner la demanda."

Según el supuesto agresor, no había dado su versión antes debido a que la próxima semana va a dar su declaración ante las autoridades mexicanas y mostrará las pruebas que tiene del ataque del que fue víctima.

Le puede interesar: ¡Tenga cuidado! Hay una nueva modalidad de estafa por teléfono