Hace 24 años pasó y hasta ahora me llaman: conductor de Álvaro Gómez Hurtado

Luis Ojeda, el conductor del carro en el que fue asesinado el líder político Álvaro Gómez Hurtado dijo que no entiende porqué las autoridades lo llaman a rendir testimonio hasta ahora, 24 años después del crimen.



"Después de tanto tiempo, venir a hacerle a uno estas cosas, pues ya no es igual...en este caso hubo negligencia, hace 24 años pasó esto y hasta ahora me llaman".

Dijo que el día de los hechos los sicarios le dispararon a Gómez Hurtado y el continuó manejando hasta llevarlo a la clínica Country.

El testimonio se dio durante la reconstrucción de los hechos realizada por la fiscalía.