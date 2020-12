‘Hacker’ Sepúlveda asegura que fue víctima de un montaje de la justicia en su contra

El ‘Hacker’ Sepúlveda, obtuvo su libertad condicional tras cumplir con las tres quintas partes de su sentencia a 10 años de prisión, dentro del escándalo por espionaje y ‘chuzadas’ a negociadores de la Paz en la Habana, tanto del gobierno como de las Farc.

Andrés Fernando Sepúlveda fue capturado el 6 de mayo de 2014 y fue condenado por delitos de concierto para delinquir, espionaje y uso abusivo de software, entre otros. En el momento de su sentencia contó algunas verdades, pero aún falta saber quién estaba detrás del espionaje.

En entrevista con Sigue La W aseguró que su caso fue utilizado por diferentes bandos y en los próximos meses dará revelaciones que involucran al mundo político y despachos judiciales. “Todo lo que yo diga hoy puede ser interpretado como una calumnia. […] A nadie le interesa que se sepa la verdad, por eso nuestro trabajo con nuestro equipo de defensa siempre fue documentar lo que sucedía y así mismo exponerlo frente a los organismos judiciales”.

Sobre otras personas que estuvieron investigadas en el caso, como Óscar Iván Zuluaga, y no fueron sentenciadas dijo que no guarda ningún rencor, “no considero enemigo a nadie, simplemente quiero disfrutar esto que empieza”.

Sobre personajes como Eduardo Montealegre, Néstor Humberto Martínez, Juan Manuel Santos, Óscar Iván Zuluaga o Luis Alfonso Hoyos dijo que no tiene nada que decirles ni le provocan miedo. “En ellos dejé de pensar hace muchos años”.

El abogado de Sepúlveda Juan Camilo Sanclemente aseguró que la Fiscalía ya conoce todas las pruebas del caso y en este momento recae en la entidad la responsabilidad de que salga adelante el caso.

“En estos momentos salgo agradecido, siempre estuve con mi familia y mis amigos, nunca me dejaron solo”, agregó ‘El Hacker’ sobre su estadía en la cárcel.

Además, sobre su caso dijo que él es víctima de un montaje de la justicia. “Desconozco desde dónde, pero sé que fue en un despacho tomando whisky. Me encantaría saberlo y pronto lo sabremos todos”, afirmó el recién liberado y dijo que aún no puede dar nombres.

“Presionaban los mismos que dijeron que yo tenía tecnología israelí, me imagino yo”, precisó.

Sepúlveda destacó que ahora su caso lo llevarán su grupo de abogados y ellos serán los encargados de luchar para que se conozca la verdad, “en estos momentos solo me intereso en la verdad y mi futuro. Yo no pienso en indemnizaciones”.