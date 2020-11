Haré un descanso en mi columna para replantear cosas: María Jimena Duzán

En diálogo con Los Danieles, la periodista María Jimena Duzán se refirió a su llegada a W Radio, que se llevará a cabo el próximo martes 17 de noviembre.

Respecto a cuál será el futuro de su columna de opinión tras su salida de revista Semana, Duzán aseguró que la "pondrá en remojo" por un tiempo para replantear algunas cosas.

"Por ahora voy a entrar a La W, me sorprendió la oferta hecha por Julio Sánchez Cristo y me parece un desafío interesante. (De la columna) me tomaré un descanso para replantear muchas cosas, quizás me arrepienta", respondió la periodista.

Además, precisó que, en este momento, otro de sus proyectos inmediatos es sacar adelante el producto digital Mafialand, que emprendió hace pocas semanas.

Así, María Jimena Duzán concluyó: "Seguro vuelvo a aparecer, pero no se cuándo".

