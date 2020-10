Hasta $12 millones tendrían que pagar aerolíneas por cada viajero que aborde con COVID-19

El director de la entidad migratoria, Juan Francisco Espinosa, advirtió que las aerolíneas que han transportado a cinco casos positivos para COVID-19 están siendo investigadas, y podrían recibir una sanción de hasta $12 millones por cada uno de los viajeros contagiados.



Además reveló que desde el 1 de octubre, hasta la fecha, han sido inadmitidos más de 70 extranjeros por no cumplir los requisitos establecidos para ingresar al país.



Ante el panorama, Espinosa les pidió a los viajeros que sean responsables y eviten abordar vuelos internacionales si tienen síntomas sospechosos o si son positivos para Coronavirus.

“Hacemos un llamado de atención para que estas personas no expongan su salud y no expongan a lo demás. Recuerden que embarcarse con COVID-19 positivo no está permitido”, señaló.



La advertencia la hizo luego de que una mujer y su bebé entraran al país, procedentes de Cancún, pese a estar contagiados.