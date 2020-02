Incendio en la Macarena fue provocado por grupos narcotraficantes: Gobierno

El incendio, que ya fue controlado, habría sido provocado por desconocidos, luego de un operativo militar que se realizó para recuperar un sector del Parque Nacional Tinigua, que era usado por las disidencias de las FARC para cultivos de uso ilícito.



“Los infames incendios en la Serranía de la Macarena, que durante ocho días han consumido, según la Ungrd, cerca de 220 hectáreas de vegetación, solo pueden ser atribuidos a la mano criminal de grupos al margen de la ley, que pretenden explotar estos territorios sembrando coca, y acabando con nuestros bosques, nuestras reservas y nuestra vida como nación ambiental, turística y sostenible”, dijo Marta Lucía Ramírez.



Según la vicepresidenta, los grupos ilegales pretenden conseguir la degradación ambiental de los territorios y obtener, fraudulentamente, licencias que terminan afectando de manera peligrosa Caño Cristales, una de las joyas de la naturaleza a nivel mundial.



“La biodiversidad del país, no puede ser devastada por los intereses mezquinos de grupos de narcotraficantes, que pretenden hacerse con el uso de esa tierra. El llamado que hacemos hoy, es a brindar todo el apoyo a los organismos de socorro y a la Fuerza Aérea Colombiana, para que entre todos recuperemos la biodiversidad de estos territorios y no permitamos su uso para fines criminales”, añadió Ramírez.



Por su parte, el procurador Fernando Carrillo expresó en Twitter que ha ordenado que el procurador delegado para asuntos ambientales instaure una denuncia penal e investigue si hubo manos criminales en el incendio en Caño Cristales en la Serranía de la Macarena.



"Este tipo de incendios hace parte de un perverso método, que busca degradar categorías de protección ambiental en territorios estratégicos de importancia ecológica, para conseguir licencias de uso. La ilegalidad no puede ser la puerta de entrada a la explotación del suelo", dijo Carrillo.



La Defensoría del Pueblo manifestó que el incendio representa una tragedia para la humanidad y pidió que se investigue. Una delegación de la entidad se desplazó a la zona para ayudar a la Fuerza Pública a enfrentar la situación.

