Industria aseguradora hará aporte a familiares de personal de salud que muera por COVID-19

Fasecolda informó que la industria aseguradora lanza 'La fuerza que nos cuida', una cobertura gratuita que reconoce la entrega de las personas que trabajan en la atención de pacientes con Covid-19.

Consiste en un aporte de 10 millones de pesos para cada familia del personal de salud que fallezca por el virus, en el periodo comprendido entre el 12 de marzo de 2020 y el 31 de diciembre de 2020. Las reclamaciones podrán ser presentadas hasta el 30 de junio del 2021.

Este aporte cubre a 585.000 trabajadores asistenciales de la salud, entre los que se encuentran personal profesional, técnico y tecnológico encargado de la prestación de servicios de salud; personal encargado de la limpieza y desinfección de la infraestructura sanitaria y de los servicios de alimentación; personal de transporte de pacientes; y estudiantes residentes de Medicina y a aquellos que se encuentran prestando su servicio social obligatorio.



Para acceder al aporte, los trabajadores deben cotizar a salud, pensión y ARL.

¿Quiénes pueden ser beneficiarios?



Los beneficiarios serán inicialmente el cónyuge o compañera(o) permanente y los hijos del trabajador de la salud. El primero recibirá un 50% del beneficio y el restante será distribuido en partes iguales entre los hijos que acrediten dicha calidad.



A falta de hijos, el cónyuge o compañera(o) permanente recibirá el 100% del beneficio. A falta de cónyuge o compañera(o) permanente, los hijos del médico fallecido recibirán un 100% del beneficio en partes iguales.



En caso de no haber cónyuge o compañera(o) permanente ni hijos o no estar vivos, los beneficiarios serían los padres del médico fallecido en partes iguales. A falta de todos los anteriores, no habrá lugar al pago de la cobertura.



En el evento en que aparecieren nuevos beneficiarios con igual o mejor derecho, los beneficiarios que percibieron el pago se comprometerán a la devolución a éstos y/o a la Federación de Aseguradores Colombianos Fasecolda de los dineros que les correspondieren, en la proporción adecuada, y se exonerará a Fasecolda de cualquier reclamación posterior que se haga en este sentido.