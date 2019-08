Isabella Echeverri, jugadora de la Selección Colombia es #UnaMujerW

Isabella y el resto de la Selección Femenina de Fútbol de Colombia lograron lo que ningún otro equipo nuestro había alcanzado en la historia: una medalla de oro en los juegos Panamericanos:

“Ser campeona a los 25 años es una alegría total. Yo creo que cuando uno consigue sueños, cuando uno alcanza metas, si tiene 19, si tiene 30, si tiene 25, es la misma alegría, en este momento de mi vida es muy bonito porque llevo 7 años con la Selección Colombia, y en todos los torneos habíamos quedado de segundas, no habíamos podido conseguir un oro, entonces estoy en un punto de mi vida en el que el fútbol me sigue demostrando que es lo que más amo hacer y que más alegrías y por lo que más pasión siento”.

Esa misma pasión la refleja cuando contesta la pregunta de cuál ha sido su gol favorito:

“Mi gol favorito de este torneo fue el de Usme, ante Costa Rica después de que nos empatan el partido 3-3 en tiempo de adición, mete el 4-3 agónico, fue un partido la verdad impresionante, desde lo anímico, desde lo grupal, desde lo mental, no tengo palabras para expresarles lo que fue ese partido para nosotras y ese gol fue un desahogo total”.

Y a propósito de desahogo, Isabella fue de las primeras jugadoras que salió en un video en redes sociales donde denunciaba las precarias condiciones y negligencias que habían tenido que vivir en el equipo, muy en la línea de su jugadora favorita:

“Mi jugadora favorita en el mundo es Megan Rapinoe, jugadora de Estados Unidos, gran jugadora dentro de la cancha, mejor jugadora del mundial pasado, pero la admiro más por lo que hace fuera de la cancha, por su lucha para la igualdad en todos los ámbitos de la vida, la verdad es que es una mujer extraordinaria y una futbolista como ninguna otra así que me quedo con ella”.

Por eso no duda ni por un segundo quien se merece una tarjeta roja:

“Le sacaría tarjeta roja a las personas que no apoyan y sobre todo a las empresas que no apoyan el deporte femenino, no solamente el fútbol, sino cualquier otra disciplina practicada por mujeres. Nosotras somos más o igual de capaces e igual de valiosas, así que mi tarjeta roja es para ellos y a la misma vez es una invitación para que apoyen a sus deportistas, para que apoyen a la mujer colombiana y que sigamos construyendo un mejor futuro para todas las atletas de Colombia”.

A pesar, o quizás motivadas por esa misma tarjeta roja, Isabella y las chicas superpoderosas de la selección Colombia de fútbol, callaron a más de uno:

“Mi mensaje para las que están afuera es que sigan trabajando, que nunca den un sueño por perdido, que sigan persiguiendo utopías como me gusta llamarlo a mí”.

Isabella Echeverri, jugadora de la Selección Colombia es #UnaMujerW