Iván Duque y Marta Lucía Ramírez no recibieron al Nobel de Paz, Denis Mukwege

Diversos sectores políticos y sociales se mostraron indignados en redes sociales porque el presidente Iván Duque y la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez no recibieron al actual Premio Nobel de Paz, el médico y activista congoleño Denis Mukwege, quien, durante la guerra, ayudó a mujeres víctimas de violencia sexual.

Este viernes, tanto Duque como Ramírez adelantarán agenda en Medellín y delegaron a la Consejera para la Equidad de la Mujer, Gheydi Gallo, para recibirlo. Sin embargo, no han informado la hora ni el lugar.

“El Premio Nobel de Paz 2018 Sr Denis Mukwege, médico y activista congoleño, está en Colombia y me dicen que el Presidente Duque y la Vicepresidenta Ramírez no le reciben su visita !No puedo creer! !Se me cae la cara de vergüenza! como colombiano, como ser humano. ¡Qué vergüenza! (sic)”, escribió en su Twitter el senador Iván Marulanda.

Durante su visita a Colombia, Mukwege se reunió con los congresistas de las comisiones de paz del Congreso; con la presidenta, el director de la Unidad de Investigación y Acusación, y magistrados de la JEP; el director de la Unidad de Víctimas, la artista Doris Salcedo y autora de ‘Fragmentos’, la obra creada con las armas que dejaron las extintas Farc, entre otras personalidades.

En su estadía en el país, el actual Premio Nobel de Paz, dijo que el proceso de paz con las Farc “es un modelo para el mundo” y confió en que la JEP priorice las investigaciones contra los responsables de delitos sexuales durante la guerra.