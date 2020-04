Jhonny Rivera aprovecha la cuarentena para escribir canciones

El artista Jhonny Rivera compartió durante el programa con sus fans y oyentes de En Casa Con La W.

Para Jhonny, el tiempo en cuarentena no ha sido motivo para estresarse. Por el contrario, ha tomado este tiempo como unas vacaciones para reflexionar. Aseguró que esta situación, a pesar de todo, ha servido para darle un respiro al planeta.

“He estado encerrado como todos, pero me cogió en la finca, hay mucho por hacer. Me mantengo ocupado con mis marranitos”, respondió el cantante a uno de nuestros oyentes.

Jhonny Rivera, al igual que otros artistas, también ha aprovechado este tiempo de cuarentena para escribir nuevas canciones.

“Llevo siete canciones, el primero de mayo voy a lanzar una canción hecha con mis seguidores de Instagram. Les dije que me ayudaran y ellos me daban las temáticas”, reveló el cantante.

El nombre de la nueva canción es “Mi amor secreto” y la protagonista del video también es una de sus seguidoras, quien se grabó desde su casa.

"Lo más curioso fue el tema que eligieron. En esta cuarentena, la gente está encerrada y no se poder ver con su ‘sucursal’, con su amante, como se le quiera decir. En este momento se han descubierto muchas infidelidades", comentó Jhonny.

