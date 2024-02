"Julian Assange nunca ha huido de la justicia": Baltasar Garzón

En diálogo con la W, Baltasar Garzón, abogado de Julian Assange, afirmó que el fundador de Wikileaks ha querido ponerse a disposición de la justicia para declarar en la investigación que cursa e su contra por supuesto acoso sexual en Suecia y “no lo han querido escuchar”.



Garzón manifestó que Assange tiene el derecho en saber “por qué se le está investigando”. Señaló que, aunque la apariencia indique lo contrario, él “nunca ha huido de la justicia”.



“Él estaba en libertad y salió de Suecia con autorización de la fiscalía (…) ha querido ponerse a disposición y declarar y no lo han querido escuchar”, sostuvo el exjuez español.



Explicó que el gobierno ecuatoriano debe otorgarle un salvoconducto a Assange para que el asilo que le concedió “se produzca y así evitar la persecución política” de la que “está siendo objeto”.



Dijo que el asilo es un derecho fundamental de los seres humanos, por lo cual es un “derecho de cumplimiento necesario para todos los países”. Además, aseguró que ya teniendo el asilo “jurídicamente, Gran Bretaña ya no tiene jurisdicción en esta situación”.



“(El asilo) es un derecho de cumplimiento necesario para todos los países”, señaló Garzón.



El abogado sostuvo que lo mejor para Assange es que salga de Reino Unido con el salvoconducto que le debe otorgar Ecuador para que se dirija al país andino hasta que la “situación se mantenga”.



Insistió que no ha habido evasión a la justicia y explicó que teniendo el asilo y el salvoconducto puede viajar a Suecia para escuchar su declaración. “Está convencido y yo también que inmediatamente que eso se produzca el caso en Suecia se cae y quedaría libere para ir a a donde considerara porque no hay ninguna otro caso abierto u otra orden de detención que conozcamos.



Expresó que le “consta” que el presidente de Ecuador, Rafael Correa, antes de otorgarle el asilo a Assange “había solicitado garantías para evitar una persecución.



Dijo que la persecución política no la dice Assange ni su defensa, “hay un tercero (Ecuador) ajeno que está diciendo que eso es verosímil”.



“El Presidente de Ecuador siempre manifestó que su Gobierno era receptivo a un posible asilo”, contó. Agregó que Assange se encuentra “perfectamente lúcido” aunque reconoció que la situación de su defendido es “muy delicada”.



Aseguró que el fundador de Wikileaks se encuentra en un espacio reducido y con “limitaciones de movimiento altísimas durante largo tiempo no es buena para nadie”.